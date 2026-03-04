Esta mujer de 71 años no falta a las fiestas patronales y cocina para todo el pueblo

A sus 71 años, Maireni Méndez es una presencia constante en los festejos patronales de Esparza. Delantal puesto y sonrisa firme, llega cada año como voluntaria dispuesta a servir. Para ella, la edad no representa un límite cuando el compromiso con la comunidad es auténtico.



Mientras muchos optan por el descanso, ella elige mantenerse activa entre ollas y fogones. Su energía contagia al equipo y su experiencia se refleja en cada plato que sale de la cocina. Las jornadas largas no disminuyen su entusiasmo ni su disposición para colaborar.



Su talento no es improvisado. Durante años trabajó como ayudante de un reconocido chef, etapa en la que perfeccionó técnicas y aprendió detalles que hoy aplica en cada receta. Ese conocimiento lo pone al servicio de su comunidad, donde su participación es sinónimo de calidad y tradición.



Más allá de la cocina, Maireni también destaca por su vitalidad en la pista de baile. Cuando suena la música, participa con la misma entrega que demuestra al cocinar. Su carácter alegre y su espíritu participativo la han convertido en una de las mujeres más queridas del pueblo.



Conozca más sobre su historia en el video que aparece en la portada del artículo.

