Esta madre lleva años buscando a su posible hijo perdido

Desde hace años, doña Margarita Elizondo vive con una certeza que no ha podido borrar de su corazón: la sensación de que le falta un hijo. No tiene rostro ni nombre, pero lo siente con la fuerza de una madre.



Durante mucho tiempo, aquello fue solo un presentimiento. Sin embargo, en 2019 la idea empezó a crecer y a unir a toda la familia. Ese año, tuvieron acceso al expediente médico de doña Margarita y hallaron un dato que los dejó pensando: la posibilidad de que Enrique, uno de sus hijos, hubiera tenido un hermano gemelo.



Con esta nueva duda, decidieron dar el siguiente paso: buscar respuestas. Preguntaron, investigaron y agotaron las opciones a su alcance. Sin embargo, hasta hoy no han podido confirmar si ese hijo perdido existió realmente.



En esta entrevista exclusiva, doña Margarita y sus hijos comparten cómo han vivido esta búsqueda, marcada por el amor, la esperanza y un misterio que, por ahora, permanece sin respuesta.



Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.

