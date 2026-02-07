Esta familia convirtió la madera en el primer taller de Sarchí

En Sarchí, donde la madera no es solo materia prima sino memoria, existe un taller que carga con décadas de historia. La Mueblería Salazar no es simplemente un negocio: es el reflejo de un legado familiar construido a pulso, con manos curtidas y paciencia heredada.



Fue la primera mueblería que nació en el cantón. Y con ella comenzó una tradición que hoy forma parte de la identidad local. Don Octavio Salazar fue quien encendió la chispa inicial, quien levantó el proyecto no solo como sustento económico, sino como una forma de vida.



Desde el principio, el taller fue escuela. Don Octavio enseñó a sus hijos el valor del detalle, la precisión del corte y el respeto por la madera. Les enseñó que cada mueble debía durar años, pero también contar una historia. Así, el oficio pasó de generación en generación.



Aunque Don Octavio ya no está, su presencia sigue viva en cada banco, mesa o ropero que sale del taller. Sus hijos varones continúan trabajando con la misma dedicación, replicando técnicas que aprendieron en casa, afinando cada pieza como si fuera la primera.



La mueblería también es comunidad. Aquí todos se conocen. Los apodos nacen entre risas, las anécdotas se repiten como tradición y los clientes regresan año tras año, algunos desde hace generaciones. El lugar dejó de ser solo un negocio para convertirse en un punto de encuentro.



Parte esencial de ese recorrido es doña Ivette Salazar, esposa de Don Octavio y sostén silencioso de la familia. Su apoyo constante ha sido clave para mantener el taller en marcha y fortalecer los lazos que lo sostienen.



Hoy, la Mueblería Salazar sigue con las puertas abiertas. Continúa ofreciendo muebles hechos a la medida, trabajados con el mismo cuidado de siempre. Porque en este rincón de Sarchí la madera todavía se talla a mano y el legado familiar aún respira en cada veta.



Quienes deseen adquirir un mueble o solicitar uno personalizado pueden comunicarse al 8829-0285. Para conocer más de esta historia y recorrer el taller desde adentro, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada del artículo.

