Esparza celebra a su joya más alegre: 103 años de Silvina

Con una sonrisa que ilumina cualquier rincón y un canto siempre listo en los labios, así es como la comunidad de Esparza reconoce a doña Silvina Garita. Esta querida vecina celebró, el pasado 7 de junio, nada menos que 103 años de vida. Lo hizo rodeada del amor de su familia y con una fiesta desbordada de música, alegría y profunda gratitud.



Pero doña Silvina no es una abuelita cualquiera. Es una artista de alma: ama cantar, baila con entusiasmo y recita poesía en cada reunión. Su vitalidad es contagiosa y su espíritu festivo ha conquistado a quienes la rodean. Para ella, cada encuentro es una oportunidad para compartir su voz y su energía.



En su cumpleaños, hijos, nietos y bisnietos se reunieron para rendirle homenaje. Para su familia, no solo es la matriarca: es un ejemplo vivo de cómo la alegría y el amor pueden ser el motor de una vida larga y plena. La admiran por su fortaleza, pero aún más por la manera en que ha enseñado a vivir: con pasión, ternura y esa sonrisa que nunca le falta.



La historia de doña Silvina quedó grabada en el corazón de su comunidad como un recordatorio de que la vida está hecha para disfrutarse. Y que, cuando se vive con gratitud, entusiasmo y amor, cada año que pasa no solo se suma: se celebra.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.