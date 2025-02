Ericka Araya y la magia de las galletas hechas con amor

Hay recetas que no solo alimentan el cuerpo, sino también el corazón. Así es la historia de Ericka Alfaro, una apasionada de la pastelería y repostería que convirtió una simple galleta en el inicio de un dulce sueño.

​“A mí siempre me ha gustado cocinar. Cuando mis hijos eran pequeños, me pedían que les hiciera una galleta especial, diferente, porque no se encontraba en los supermercados.

“Con todo el amor del mundo, les preparé la galleta. Cuando la probaron, dijeron que era la más rica de todas porque la hice con amor”, recuerda Alfaro con una sonrisa.