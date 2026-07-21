Entre plantas, tortillas y baile: la inspiradora historia de doña María Antonieta

La alegría también tiene nombre en Santa Bárbara de Heredia, y es el de doña María Antonieta Rivera Quesada. A sus 76 años, demuestra que la felicidad se construye disfrutando de las cosas más sencillas de la vida (ver video adjunto).

Vecina de calle Quirós y madre de dos hijos, vive sola, pero nunca le falta una sonrisa ni las ganas de aprovechar cada día. Le encanta bailar, cuidar con cariño sus plantas y preparar deliciosas tortillas que conquistan a quienes tienen la dicha de probarlas.

Su energía y su buen humor la convierten en una persona muy querida por quienes la conocen. Siempre tiene una palabra amable, una sonrisa sincera y una actitud positiva que contagia a los demás.

Doña María Antonieta es un ejemplo de que la edad no limita las ganas de vivir. Al contrario, cada día encuentra una nueva razón para agradecer, compartir y disfrutar de los pequeños momentos que hacen grande la vida.











