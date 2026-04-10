En una casa centenaria de Patarrá, 65 años de amor siguen en pie

En Patarrá, entre madera, bahareque y huellas acumuladas, se levanta una vivienda que ha permanecido más de un siglo en pie, observando cómo el entorno cambia mientras ella se mantiene.



Sus paredes no son solo estructura. Son memoria. Han visto transformarse caminos, crecer familias, repetirse rutinas. Cada puerta abierta, cada conversación en el corredor, cada mirada desde la ventana forma parte de una historia que no se detiene, pero que se acumula.



Dentro de esa casa viven don Lecio y doña Cabita, Indalecio Camacho y Claudia Monge, una pareja que ha compartido 65 años de vida juntos. Su historia no está separada del lugar, sino entrelazada con él. Así como la vivienda ha resistido el paso del tiempo, su relación también ha encontrado la forma de sostenerse.



Hay algo en la convivencia prolongada que no se explica con grandes gestos. Se construye en lo cotidiano. En la repetición de los días, en la compañía que no se cuestiona, en la presencia que permanece incluso cuando todo alrededor cambia.



En ese hogar, el tiempo parece moverse de otra manera. No se acelera. No se fragmenta. Avanza con la misma calma con la que ha avanzado su historia. Y en ese ritmo, la casa y la pareja se reflejan mutuamente.



Más allá de su antigüedad, la vivienda sigue siendo un espacio habitado. No como museo, sino como lugar vivo. Un sitio donde la historia no está en el pasado, sino en lo que todavía ocurre.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo se conserva este hogar centenario en Patarrá, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

