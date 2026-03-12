En Limón, un grupo de emprendedoras convierte residuos en joyas y oportunidades

En el Caribe costarricense, la creatividad se ha convertido en una herramienta para proteger el ambiente y generar oportunidades. En Limón, un grupo de mujeres emprendedoras está demostrando que los materiales descartados también pueden tener una segunda vida.



La iniciativa se impulsa a través de talleres y procesos de aceleración promovidos por el Tecnológico de Costa Rica, donde las participantes aprenden a aplicar el diseño circular en sus negocios. La idea es sencilla, pero poderosa. Reutilizar, reparar y transformar materiales que antes se consideraban desechos.



Este enfoque no solo busca reducir residuos. También propone cambiar la manera en que se conciben los productos y los procesos de producción.



Entre las participantes se encuentra Ross Mary Chaves, una artesana limonense que ha encontrado inspiración en su propio entorno. Camina por la playa, observa lo que otros dejan atrás y recoge madera, semillas y pequeños fragmentos naturales que luego transforma en piezas de joyería.



En sus manos, esos materiales adquieren un nuevo significado. Lo que antes parecía desecho se convierte en objetos únicos que combinan diseño, identidad y respeto por la naturaleza.



La capacitación recibida a través de los talleres le permitió no solo perfeccionar su técnica, sino también fortalecer su visión como emprendedora. Hoy cada pieza que crea transmite un mensaje de sostenibilidad y conciencia ambiental.



Los espacios de formación también reunieron a integrantes de la Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, quienes aprovecharon el proceso para intercambiar conocimientos, construir redes de apoyo y explorar nuevas oportunidades para sus negocios.



Más allá del aprendizaje técnico, los talleres han permitido fortalecer el impacto que estas emprendedoras generan en sus comunidades.



Si desea conocer más sobre este proyecto y las historias de las emprendedoras que participan en él, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

