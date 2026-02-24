En La Paz de San Ramón la fiesta se cocina en fogón y se celebra en comunidad

El aroma del fogón y el sonido de las risas vuelven a encender el corazón de las fiestas patronales en La Paz de Piedades Sur de San Ramón, donde la comunidad se prepara para un fin de semana marcado por la tradición, la fe y la cocina compartida. En este rincón de Occidente, la celebración no solo se organiza: se construye entre vecinos que cada año se reúnen para mantener viva una herencia que se transmite de generación en generación.



Dentro de la cocina del turno, el ambiente es de trabajo constante, pero también de complicidad y alegría. Un grupo de mujeres coordina cada detalle entre ollas, cucharones y recetas que han pasado de mano en mano. Allí, cocinar es una forma de servicio comunitario y, al mismo tiempo, una fiesta en sí misma.



María Vargas, jefa de cocina, explica que la preparación de los platillos típicos se sostiene gracias al compromiso de las vecinas, quienes donan su tiempo y conocimiento para que el turno siga siendo el corazón de la celebración. “Aquí elaboramos los platillos típicos de las fiestas, muchos preparados en fogón. Yo tengo toda la vida de servir en los turnos”, comenta con orgullo.



El menú reúne sabores que evocan la memoria colectiva del cantón: picadillos, estofados, pan casero, arroz con leche y lomo relleno, entre muchas otras preparaciones que convierten la visita en una experiencia gastronómica ligada a la identidad ramonense. Cada receta, más que un platillo, representa el trabajo conjunto de una comunidad que encuentra en estas fiestas una forma de reafirmar sus lazos.



Hazel Alfaro, otra de las cocineras, extiende la invitación a vecinos, habitantes de Occidente y visitantes de todo el país para que se acerquen a compartir. Las actividades se realizarán el sábado 28 de febrero con baile a cargo de Álvaro Zamora, mientras que el domingo 1 de marzo se celebrará la misa patronal y el tradicional desfile de bueyes.



La Paz de Piedades Sur se alista así para un fin de semana en el que la comida, la música y la fe se entrelazan en un mismo espacio. Una oportunidad para reunirse en familia, apoyar el trabajo comunal y celebrar las tradiciones que siguen dando identidad a los pueblos del país.



Para conocer más detalles sobre la preparación de estas fiestas y el ambiente que se vive en la cocina del turno, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

