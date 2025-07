En este salón hay música, trenzas y segundas oportunidades

En La Unión de San Ramón, una joven transforma cada peinado en una experiencia llena de ritmo, color y alegría. Se trata de María Isabel Vargas Meléndez, de 28 años, fundadora de Trenzas Africanas Bellas, un emprendimiento que une su talento para el trenzado con su amor por la música, el baile… y por ayudar a otras mujeres.



Desde que uno se acerca a su casa, la música marca el ambiente. Basta asomarse para verla en acción: trenzando con destreza mientras baila, moviéndose con esa energía vibrante que la caracteriza. “El ritmo me inspira, me pone feliz. Si bailo, todo sale mejor”, dice entre risas.



María aprendió a trenzar de forma autodidacta, con constancia, esfuerzo y pasión. En el camino, descubrió que su trabajo no solo transforma cabelleras, también levanta la autoestima. Muchas de sus clientas llegan en momentos difíciles, con la confianza en el suelo, y se van diferentes. “Aquí se ríe, se canta, se conversa… muchas mujeres encuentran en este espacio una forma de sanar”, asegura.



Además de atender en su salón, María también imparte talleres para enseñar a otras mujeres a trenzar y crear su propio camino. Y no es raro que, entre una jornada y otra, suene el karaoke: aquí no solo se hacen peinados, también hay fiesta, música y comunidad.



Lo más importante para ella es que nadie se quede por fuera. Atiende a todo tipo de personas, incluso a quienes tienen poco cabello. “Siempre hay un estilo para cada quien. Lo importante es que quien venga, se sienta bien”, afirma.



Hoy, Trenzas Africanas Bellas es mucho más que un negocio. Es un espacio donde el estilo, el ritmo y el corazón se entrelazan para dejar huella.



Repase su historia completa en el video que aparece en la portada de este artículo.



Para más información, puede encontrarla en redes sociales como Trenzas Africanas Bellas o escribir al WhatsApp 6431-0551.