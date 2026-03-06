En Esparza lo llaman El Tráfico y su vocación ya es parte de la comunidad

En las calles de Esparza hay un nombre que muchos reconocen de inmediato. Juan Luis Rodríguez se ha ganado el apodo de El Tráfico, no por portar uniforme oficial, sino por la constancia con la que aparece cuando ocurre una emergencia vial en el cantón.



Cuando se registra un accidente de tránsito, vecinos y conductores saben que es posible verlo llegar antes que las autoridades. Juan Luis se encarga de ordenar el paso de los vehículos, brindar apoyo a los afectados y utilizar sus equipos de comunicación para alertar a otras personas y facilitar la coordinación de ayuda.



Quienes lo conocen aseguran que su labor nace de una profunda vocación de servicio. No busca reconocimiento ni compensación económica. Para él, lo importante es aportar calma y organización en momentos de tensión. Su presencia se ha vuelto familiar en situaciones donde el tránsito y la seguridad requieren atención inmediata.



Con el tiempo, su compromiso lo convirtió en un rostro conocido dentro de la comunidad. En medio del ruido de motores y sirenas, muchos valoran su disposición permanente para colaborar con quien lo necesite.



Pero Juan Luis también expresa otra faceta de su personalidad lejos del asfalto. Amante de la música, ha participado en festivales locales de la canción, donde comparte su voz con el público. En el escenario demuestra una sensibilidad distinta, conectando con quienes lo escuchan.



Actualmente vive una etapa personal que también inspira su música. Está enamorado y no duda en dedicar canciones a su pareja, una muestra de la sensibilidad que complementa su carácter servicial.



Entre gestos de ayuda, coordinación del tránsito y melodías compartidas, Juan Luis Rodríguez se ha convertido en una figura cercana para los habitantes de Esparza. Su historia refleja cómo la vocación y la empatía pueden dejar huella en la vida cotidiana de una comunidad.



Conozca más sobre la historia de Juan Luis Rodríguez en el video que aparece en la portada del artículo.

