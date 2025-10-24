En cada plato y en cada paso, la "Thalía" de Tibás pone ritmo a la vida

En las calles de Tibás hay una mujer que no pasa desapercibida. Se llama Mayra Pereira, pero todos la conocen cariñosamente como “Thalía”. Y no es por casualidad: su alegría, su energía y sus pasos de baile contagian a cualquiera que la vea.



Mayra trabaja como cocinera en un colegio, donde cada día alimenta a decenas de estudiantes. Su sazón no solo está en los platos que prepara, sino también en la forma en que vive: con entusiasmo, ritmo y una sonrisa que nunca falta.



Bailar es su pasión, y es común verla moverse con gracia en cualquier rincón: en la cocina, en la calle o durante una actividad del barrio. Con cada paso, provoca carcajadas, aplausos y, sobre todo, sonrisas.



Su carisma la distingue. Es de esas personas que iluminan un lugar apenas llegan. Por eso, en su comunidad muchos la admiran, la respetan y la quieren. No por nada se ha ganado su apodo artístico.



Aunque disfruta profundamente su trabajo, Mayra tiene un sueño que la impulsa: abrir su propia soda, un espacio donde pueda cocinar, atender con cariño y, por supuesto, poner música para bailar mientras sirve un buen casado.



“Uno no necesita mucho para hacer feliz a los demás… solo ganas y buena actitud”, dice entre risas.

Mayra —o “Thalía”, como la conocen sus vecinos— es un claro ejemplo de que la alegría también se cocina, se baila y se comparte cada día. Su historia recuerda que la felicidad puede servirse con sabor, ritmo y mucha pasión.



Repase la historia completa en el reportaje que está en la portada de este artículo.

