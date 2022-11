Emprendedora sorprende a sus clientes con muñecos personalizados

Por Johnny López | 14 de noviembre de 2022, 18:55 PM

Han pasado cuatro años desde que, por primera vez, Lucrecia Gamboa creó un muñeco personalizado. Lo hizo sin saber que detrás de aquella idea vendría la posibilidad de emprender un negocio, que además llenaría de alegría e ilusión la vida de sus clientes.

Fue así como nació el emprendimiento Tiquicia Mía, que, entre otras, ofrece la posibilidad de tener una versión miniatura de ellos mismos o algún ser querido.

“Desde que tengo memoria, recuerdo robarle a mi mamá los pedacitos de tela para hacer vestidos para mis muñecas. Con el pasar del tiempo, ese gusto creció de tal forma que esto se convirtió en mi emprendimiento. En una feria decidí presentar las muñecas personalizadas”, comentó Gamboa.

También elabora ángeles, decoraciones navideñas, carteras, bolsos y otros productos. Sin embargo, asegura que lo que más ha llamado la atención de sus clientes han sido los muñecos.

“Una persona me dijo una vez: '¿Por qué no me hace un muñeco de mi hijo que se va a graduar?' Y, a partir de ahí, empezó todo”, recordó esta vecina de Patarrá, en Desamparados.

Ella asegura que lo más bonito es ver la satisfacción gracias a la exactitud de su trabajo.

“Muchos clientes me piden elaborar muñecas de gente que ya ha fallecido. Incluso, lloran el día que ven la muñeca”, comentó.

Si desea contactar a Lucrecia, puede hacerlo por medio de la página de Facebook 'Tiquicia Mía' o al teléfono 8486-3858.

