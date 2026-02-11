Emprendedora convirtió su talento en un taller para que los niños amen sus cuadernos

Con el inicio del curso lectivo cada vez más cerca, muchas familias repiten la misma rutina: listas de útiles, uniformes, carreras de última hora. Para Diana Castañeda, sin embargo, ese momento del año podía ser algo distinto.



Podía ser creativo.



La idea nació sencilla. Si los cuadernos acompañan a los estudiantes todos los días, ¿por qué no convertirlos en algo propio, algo que refleje quiénes son? Así empezó a gestarse un taller donde niños, niñas y jóvenes, acompañados por sus padres, aprenden a diseñar portadas originales, llenas de color y carácter.



No se trata solo de dibujar bonito. Se trata de cambiar la forma en que se mira la escuela.



En cada mesa aparecen marcadores, reglas, lápices de colores y hojas blancas que pronto se llenan de letras creativas, ilustraciones y combinaciones inesperadas. Matemáticas deja de ser solo un título. Ciencias se vuelve un diseño. Estudios Sociales encuentra su propio estilo.



Cada cuaderno termina siendo distinto.



El aprendizaje va más allá de la técnica. Mientras trazan líneas o mezclan colores, las familias conversan, se ríen y comparten tiempo que normalmente se pierde en la prisa diaria. El taller se convierte en un punto de encuentro donde la creatividad funciona como excusa para estar juntos.



Para Diana, todo esto tiene una raíz más profunda. El gusto por las letras y el detalle artístico no apareció de repente. Viene de casa. Lo heredó de su madre, quien le enseñó a mirar el papel como un espacio para imaginar sin límites. Ese legado ahora se transmite a otros, trazo a trazo.



Más que enseñar a decorar portadas, Diana invita a aprender desde la emoción, a apropiarse del cuaderno, a entender que la creatividad también puede formar parte del aula, porque cuando un niño abre un cuaderno que hizo con sus propias manos, la escuela ya no empieza igual.



Si desea conocer más detalles del taller y ver cómo se crean estas portadas paso a paso, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

