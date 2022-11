Elieth Castro celebra Día del Policía Costarricense con 32 años de servicio

Por Johnny López | 7 de noviembre de 2022, 18:55 PM

Con 60 años de edad y más de 32 de servicio, la oficial Elieth Castro es, actualmente, una de las mujeres policías activas con mayor trayectoria en la Fuerza Pública.



Este 7 de noviembre se celebra el Día del Policía Costarricense; por eso, en Más que noticias le contamos la historia de esta vecina de Pavas.



“Fue en 1989 cuando empecé a laborar para la Guardia Rural. Fue un llamado que sentí desde niña, cuando una vez en San José vi a una señora realizando una labor similar a la mía en la actualidad. Fue lo que me inspiró a buscar una oportunidad como policía”, comentó Castro.



Tenía 25 años cuando ingresó a la Guardia Rural de Cristo Rey y, con apenas pocos días de servicio, tuvo que enfrentar una prueba que la marcó para siempre.



“Cuando vino el huracán Juana, me enviaron a la frontera con Nicaragua. Yo nunca había tomado un arma, pero como a mí me llama mucho la atención, yo iba toda contenta. Me dieron una carabina, iba con un maletín toda feliz y cuando llegamos al límite del río San Juan encontramos policías nicaragüenses, por lo que tuvimos que devolvernos 'en carrera'. Ese fue el primer susto que me llevé”, expresó entre risas.



La oficial aseguró que, a pesar de los riesgos que conlleva su trabajo en Fuerza Pública, es feliz, pues sabe que está sirviendo a la sociedad. “Mi familia y amigos siempre me pidieron que buscara otro trabajo más tranquilo, pero yo no puedo porque amo ser policía”, concluyó.