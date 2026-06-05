Elida Paniagua revela la receta de las tortas pericas que hicieron famoso a Río Grande de Atenas

Las tortas pericas son uno de esos platillos que conservan el sabor de la cocina tradicional costarricense y forman parte de la historia de muchas comunidades. En Río Grande de Atenas, esta receta se ha convertido en un símbolo gastronómico.

La encargada de compartir esta preparación fue Elida Paniagua, quien recuerda que las tortas pericas tienen una estrecha relación con la época dorada del ferrocarril.

"Las tortas pericas son muy famosas en Río Grande de Atenas, se volvieron populares porque en tiempos del ferrocarril, las señoras las vendían ahí", comentó.

Si desea llevar este sabor tradicional a su mesa, tome nota de los ingredientes y la preparación.

Ingredientes:

Carne molida, chile dulce, cebolla, ajos, culantro coyote, culantro castilla, masa, consomé, sal, pimienta, salsa inglesa y hojas de plátano.

Preparación:

El primer paso consiste en licuar los olores. Coloque en la licuadora el ajo, la cebolla, el chile dulce y ambos culantros junto con un poco de agua.

Una vez lista la mezcla, incorpórela a la carne molida. Agregue el consomé, la sal, la pimienta y la salsa inglesa. Mezcle bien hasta integrar todos los ingredientes.

Luego, añada la masa poco a poco hasta obtener una consistencia firme que permita formar un rollo de carne. Cuando el rollo esté listo, envuélvalo en hojas de plátano y cocínelo en una olla con agua caliente. Tras la cocción, retire las hojas de plátano y corte el rollo en rebanadas gruesas para formar las tradicionales tortas pericas.

En un sartén con aceite caliente, coloque las tortas y cocínelas entre tres y cinco minutos por cada lado, hasta que adquieran un color dorado.

Las tortas pericas suelen servirse acompañadas de tortillas, como un delicioso gallo típico costarricense. Una receta sencilla, llena de tradición y con una historia que sigue viva en las cocinas de Río Grande de Atenas.

Para ver la preparación completa de esta receta, no se pierda el video que aparece en la portada de este artículo.

