Eli tiene 8 años y ya descubrió algo que muchos adultos tardan toda una vida en encontrar

"Me gusta que me llamen Eli", dice con naturalidad, mientras sostiene las baquetas como quien ya encontró lo suyo. Tiene 8 años y está aprendiendo a tocar marimba. No llegó por casualidad. Llegó por decisión.

"Me gusta por el sonido. Yo quería tocar marimba porque un día que escuché a una chica tocando este instrumento, ahí yo me interesé", comentó esta pequeña vecina de Desamparados.

Ese momento fue suficiente para empezar. Hoy, entre clases y práctica, Eli avanza paso a paso, entendiendo que dominar un instrumento también exige constancia. "Se necesita paciencia, no es difícil, pero se debe practicar mucho", cuenta.

Su meta, sin embargo, va mucho más lejos que aprender. Eli ya piensa en lo que viene después: quiere ser profesora de marimba. Y tiene claro por qué: "Yo he visto que no hay muchas mujeres que tocan marimba y quiero ayudarles".

En casa, su mamá, Agatha Carvajal, ha sido clave en ese proceso. "Fue una linda sorpresa cuando me dijo que quería ir a clases. Y verla tan apasionada y comprometida me hace feliz", comparte.

Actualmente, Eli recibe clases a través de los cursos que ofrece la Municipalidad de Desamparados, una puerta que hoy le permite acercarse a ese sueño que ya empezó a construir. Más información sobre estos espacios está disponible en Facebook como Desampa Social.

Para conocer de cerca la historia de Eli y verla tocar con sus propias manos, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

