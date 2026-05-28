Elena González lleva años perfeccionando el arte de hacer sentir especial a cada persona

Lo que comenzó como una pasión por las manualidades y la cocina se convirtió, con el paso del tiempo, en un emprendimiento lleno de creatividad y sabor. Elena González es la creadora de "Gotitas de Amor", un proyecto en el que combina detalles hechos a mano, tarjetas personalizadas y deliciosos queques elaborados con dedicación y cariño.

Entre sus creaciones más destacadas figura el queque de yogurt griego y arándanos, una receta preparada con ingredientes de calidad y un toque casero que conquista a quienes lo prueban. Cada preparación refleja el amor que Elena siente por la pastelería, una pasión que la acompaña desde la infancia.

Desde pequeña aprendió a cocinar y descubrió en la repostería una forma de expresar su creatividad. Con el paso de los años decidió perfeccionar sus técnicas a través de distintos cursos, conocimientos que hoy aplica en cada uno de sus productos.

Más allá de los sabores, Elena busca que cada detalle transmita cercanía y dedicación, valores que dieron origen al nombre de su emprendimiento. "Gotitas de Amor" representa precisamente eso: pequeñas creaciones elaboradas con esmero para alegrar momentos especiales.

Actualmente, Elena continúa trabajando desde su emprendimiento para llevar sus productos a más personas, ofreciendo tanto manualidades como repostería artesanal hecha con sus propias manos.

Para conocer más sobre la historia de Elena González y "Gotitas de Amor", no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

Quienes deseen realizar pedidos o conocer más sobre sus creaciones pueden contactarla al 8638-3103.

