EN VIVO
Clock

de HS

MasQN

El sueño universitario de una joven con síndrome de Down comienza en las aulas de periodismo

La historia de Charlize muestra cómo la inclusión, el acompañamiento familiar y la confianza en las capacidades pueden abrir nuevas puertas en la educación superior.

Por Johnny López 11 de marzo de 2026, 18:40 PM

Entre cuadernos, aulas y nuevas amistades, Charlize Silesky comienza a escribir un capítulo que para ella y su familia representa mucho más que una meta académica.

Esta joven con síndrome de Down está próxima a cumplir 18 años y desde enero vive una experiencia que durante mucho tiempo parecía lejana, pero que hoy ya es una realidad: estudiar periodismo en la universidad.

Dos veces por semana llega al campus con entusiasmo. Saluda a sus compañeros, se prepara para entrar a clases y se sienta frente a sus cuadernos con la emoción de quien sabe que está dando un paso importante en su vida.

Para Charlize, este momento significa la posibilidad de acercarse a un sueño que empieza a tomar forma. También representa una oportunidad para demostrar que, con apoyo, preparación y confianza en sus capacidades, las metas pueden abrirse camino.

Detrás de este logro hay también una historia de esfuerzo familiar. Durante años, sus padres buscaron oportunidades y herramientas que le permitieran continuar su proceso educativo y enfrentarse a nuevos retos.

El camino ha requerido paciencia, acompañamiento y una convicción constante de que ella podía lograrlo.

Para facilitar su adaptación a la dinámica universitaria, Charlize cuenta con el apoyo de una terapeuta que trabaja en coordinación con sus profesores. Este acompañamiento fortalece habilidades de comunicación, autonomía y adaptación dentro del aula.

Uno de los cursos que actualmente lleva es el Taller de Expresión e Imagen, un espacio donde explora su capacidad para comunicar ideas, expresarse frente a otros y acercarse al mundo de la comunicación, el campo que hoy despierta su interés.

En estas primeras semanas también ha descubierto algo esencial de la experiencia universitaria: las amistades.

Sus compañeros la han recibido con cariño y se han convertido en parte de esta etapa que apenas comienza, una etapa marcada por el aprendizaje, los retos y la ilusión de construir un futuro propio.

Para Charlize, cada clase representa un paso más hacia ese sueño que hoy empieza a caminar por los pasillos de la universidad.

Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo Charlize vive esta nueva etapa, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas