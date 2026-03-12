El sueño universitario de una joven con síndrome de Down comienza en las aulas de periodismo

Entre cuadernos, aulas y nuevas amistades, Charlize Silesky comienza a escribir un capítulo que para ella y su familia representa mucho más que una meta académica.



Esta joven con síndrome de Down está próxima a cumplir 18 años y desde enero vive una experiencia que durante mucho tiempo parecía lejana, pero que hoy ya es una realidad: estudiar periodismo en la universidad.



Dos veces por semana llega al campus con entusiasmo. Saluda a sus compañeros, se prepara para entrar a clases y se sienta frente a sus cuadernos con la emoción de quien sabe que está dando un paso importante en su vida.



Para Charlize, este momento significa la posibilidad de acercarse a un sueño que empieza a tomar forma. También representa una oportunidad para demostrar que, con apoyo, preparación y confianza en sus capacidades, las metas pueden abrirse camino.



Detrás de este logro hay también una historia de esfuerzo familiar. Durante años, sus padres buscaron oportunidades y herramientas que le permitieran continuar su proceso educativo y enfrentarse a nuevos retos.



El camino ha requerido paciencia, acompañamiento y una convicción constante de que ella podía lograrlo.



Para facilitar su adaptación a la dinámica universitaria, Charlize cuenta con el apoyo de una terapeuta que trabaja en coordinación con sus profesores. Este acompañamiento fortalece habilidades de comunicación, autonomía y adaptación dentro del aula.



Uno de los cursos que actualmente lleva es el Taller de Expresión e Imagen, un espacio donde explora su capacidad para comunicar ideas, expresarse frente a otros y acercarse al mundo de la comunicación, el campo que hoy despierta su interés.



En estas primeras semanas también ha descubierto algo esencial de la experiencia universitaria: las amistades.



Sus compañeros la han recibido con cariño y se han convertido en parte de esta etapa que apenas comienza, una etapa marcada por el aprendizaje, los retos y la ilusión de construir un futuro propio.



Para Charlize, cada clase representa un paso más hacia ese sueño que hoy empieza a caminar por los pasillos de la universidad.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo Charlize vive esta nueva etapa, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

