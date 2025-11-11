El secreto detrás del pan más buscado de Guápiles nace en las manos de Bernarda

Cada madrugada, cuando Guápiles todavía está a oscuras, Bernarda Sáenz Morales ya trabaja entre ollas, picadillos y bandejas que comienzan a calentar el día. Sus manos, veloces y precisas, preparan los rellenos que horas después se convertirán en enchiladas, pasteles y panes que llegan a cientos de hogares. Para ella, este oficio no es solo trabajo: es parte de su vida desde hace 13 años.



Cuando Bernarda empezó, su intención era sencilla y directa: trabajar para sacar adelante a su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la panadería se transformó en algo más profundo.

“Aquí he hecho familia”, comenta con una sonrisa tímida mientras mezcla ingredientes que reconoce por textura, peso y memoria. No estudió gastronomía ni cocina; aprendió mirando, intentando, escuchando y dejándose guiar por esa intuición que la acompañó desde siempre. Cuando se le pregunta de dónde surgió esa habilidad, lo tiene claro: “De la vida… y del amor con que uno hace las cosas.”



La cocina también fue testigo del crecimiento de sus hijos. Tres de ellos trabajaron junto a ella en el mismo espacio, compartiendo madrugadas, hornos encendidos y bandejas que nunca dejaban de salir.

“Mis hijos aquí aprendieron a trabajar. Aquí crecimos juntos”, recuerda mientras continúa moldeando la mezcla que ha marcado su historia laboral y familiar.

La panadería donde trabaja, La Nonna, tiene ya 40 años de existencia. Lleva su nombre en honor a una abuela italiana que llegó al país hace décadas y dejó una herencia de recetas y tradición. Pero más allá del origen familiar del negocio, son historias como la de Bernarda —forjadas entre sacrificio, constancia y afecto— las que mantienen vivo el lugar día a día.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este artículo.