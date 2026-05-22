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El secreto detrás del arte que hizo famoso a Sarchí: Johnny López lo aprendió de primera mano

Entre pinceles y colores vibrantes, el presentador se enfrentó al reto de pintar al estilo sarchí de la mano de dos de sus más apasionados representantes.

Por Johnny López 21 de mayo de 2026, 18:40 PM

En Sarchí, cada trazo cuenta una historia y el color forma parte de la identidad de un pueblo. En ese contexto de tradición y orgullo cultural, una pareja de artesanos mantiene viva una de las expresiones artísticas más emblemáticas de Costa Rica.

Se trata de Andrea Montero y Wilson Bonilla, esposos y artistas que llevan más de 20 años dedicados a pintar al estilo sarchí, una técnica reconocida internacionalmente por sus colores vibrantes, sus detallados motivos florales y sus diseños llenos de vida.
En una nueva entrega de Yo Me Apunto, ambos aceptaron el reto de compartir su conocimiento con el presentador Johnny López, quien llegó dispuesto a poner a prueba su creatividad y su pulso frente a una pieza en blanco.

Entre pinceles, paciencia y más de una carcajada, Johnny descubrió que detrás de cada obra existe dedicación, precisión y un profundo amor por las raíces costarricenses. Lo que desde afuera puede parecer sencillo, en realidad exige años de práctica y una genuina pasión por el arte típico.

Más allá de sus propias creaciones, Andrea y Wilson se han convertido en promotores de la cultura local. Enseñan, motivan e inspiran a nuevas generaciones con un objetivo claro: que esta tradición no desaparezca con el paso del tiempo.

No se pierda la experiencia completa: repase este reportaje en el video que aparece en la portada del artículo y vea, de primera mano, cómo Johnny López se enfrentó al arte del estilo sarchí.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o adquirir alguna de sus piezas pueden encontrarlos en redes sociales bajo el nombre Pinturas y Artesanía Bonilla, o comunicarse al 8864-0914.

Las obras de esta pareja, junto a las de muchos otros artesanos de la región, también están disponibles en Coopearsa. Para más información, puede seguir sus redes sociales como Coopearsa o contactarlos al 6375-9311.

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