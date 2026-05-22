El secreto detrás del arte que hizo famoso a Sarchí: Johnny López lo aprendió de primera mano

En Sarchí, cada trazo cuenta una historia y el color forma parte de la identidad de un pueblo. En ese contexto de tradición y orgullo cultural, una pareja de artesanos mantiene viva una de las expresiones artísticas más emblemáticas de Costa Rica.

Se trata de Andrea Montero y Wilson Bonilla, esposos y artistas que llevan más de 20 años dedicados a pintar al estilo sarchí, una técnica reconocida internacionalmente por sus colores vibrantes, sus detallados motivos florales y sus diseños llenos de vida.

En una nueva entrega de Yo Me Apunto, ambos aceptaron el reto de compartir su conocimiento con el presentador Johnny López, quien llegó dispuesto a poner a prueba su creatividad y su pulso frente a una pieza en blanco.

Entre pinceles, paciencia y más de una carcajada, Johnny descubrió que detrás de cada obra existe dedicación, precisión y un profundo amor por las raíces costarricenses. Lo que desde afuera puede parecer sencillo, en realidad exige años de práctica y una genuina pasión por el arte típico.

Más allá de sus propias creaciones, Andrea y Wilson se han convertido en promotores de la cultura local. Enseñan, motivan e inspiran a nuevas generaciones con un objetivo claro: que esta tradición no desaparezca con el paso del tiempo.

No se pierda la experiencia completa: repase este reportaje en el video que aparece en la portada del artículo y vea, de primera mano, cómo Johnny López se enfrentó al arte del estilo sarchí.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o adquirir alguna de sus piezas pueden encontrarlos en redes sociales bajo el nombre Pinturas y Artesanía Bonilla, o comunicarse al 8864-0914.

Las obras de esta pareja, junto a las de muchos otros artesanos de la región, también están disponibles en Coopearsa. Para más información, puede seguir sus redes sociales como Coopearsa o contactarlos al 6375-9311.