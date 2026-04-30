El rincón escondido entre la bruma de Vara Blanca que redefine la forma de vivir la montaña

En Vara Blanca de Heredia, donde el frío y la neblina forman parte del paisaje cotidiano, emerge un rincón que parece detenido en el tiempo. Entre la bruma espesa y la vegetación exuberante aparece Hortensias Vara Blanca, una propuesta de hospedaje que redefine la forma de conectar con la naturaleza y ofrece una experiencia distinta a la del turismo tradicional.

El concepto invita a vivir la montaña desde adentro. Quienes llegan pueden hospedarse en pequeñas cabañas individuales rodeadas de verde, acompañadas por el sonido constante de la lluvia y el viento. Es un espacio diseñado para abandonar el ritmo acelerado de la ciudad y sumergirse en la calma que caracteriza esta zona herediana, donde cada detalle busca resaltar la tranquilidad del entorno.

La experiencia, sin embargo, va más allá del descanso. El lugar apuesta por una propuesta gastronómica ligada a los productos de la región. Parte de los ingredientes que se sirven provienen de sus propios cultivos, como las fresas, fruto emblemático de Vara Blanca que se integra en diversas preparaciones y aporta frescura y autenticidad a cada platillo.

Para conocer de cerca este refugio y ver todos los detalles que lo hacen especial, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

