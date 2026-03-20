El rincón de montaña en Vara Blanca donde el silencio reemplaza el ruido de la ciudad

Hay lugares donde el silencio no es ausencia, sino presencia.



En Vara Blanca, entre montañas cubiertas de verde y un clima que invita a abrigarse, existe un espacio donde el ritmo cambia. Donde el sonido dominante no es el del tráfico, sino el del viento entre los árboles, el canto de las aves y el agua que corre entre las piedras.



Ese lugar se llama Donde Lalo.



Hoy es un destino para quienes buscan desconectarse, pero su historia comenzó de otra manera. Durante años, la propiedad funcionó como una finca dedicada al cultivo de fresales. El paisaje que ahora atrae visitantes era entonces parte de una dinámica productiva que poco a poco fue dando paso a una nueva visión.



La idea surgió con el tiempo: transformar ese entorno en un espacio que permitiera recibir personas sin alterar la esencia del lugar. Así comenzó un proceso que no buscaba cambiar la naturaleza, sino convivir con ella.



Hoy, el proyecto se extiende por cerca de 3.000 metros cuadrados y recibe tanto a turistas nacionales como extranjeros interesados en experiencias de turismo rural. El recorrido por la finca permite adentrarse en senderos que atraviesan el bosque, descubrir miradores naturales desde donde se aprecia la montaña y acercarse a un río que, en algunos tramos, forma pequeñas cascadas.



El espacio también cuenta con un área común destinada al camping, una opción que permite permanecer en el lugar más allá de una visita corta y experimentar la noche en medio del bosque.



Entre sus propuestas, destaca una forma de hospedaje poco común en la zona.



Se trata de estructuras tipo tipi que ofrecen comodidad sin romper la armonía del entorno. Estas construcciones se integran al paisaje, permitiendo una experiencia distinta, donde el visitante se siente parte del espacio y no un elemento ajeno a él.



El frío de montaña, característico de la zona, se convierte en parte de la experiencia. No es un obstáculo, sino un componente que define el ambiente y refuerza la sensación de estar lejos del ritmo urbano.



Quienes deseen conocer más sobre este destino pueden encontrarlos en redes sociales como Donde Lalo Hospedaje y Camping.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

