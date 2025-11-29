El rincón de "glamping" en Turrialba donde la montaña y el lago parecen abrazarse

Si Turrialba tuviera que elegir un lugar para mostrar su mejor versión, probablemente escogería Renacer Glamping. En lo alto de Sitio de Mata, este proyecto se levanta como un refugio donde la naturaleza parece haberse puesto de acuerdo para ofrecer lo mejor de sí.



A un lado, el lago Angostura se extiende como un espejo que cambia de humor según la hora; al fondo, el Cerro Buena Vista sostiene el paisaje con una quietud que invita a quedarse más tiempo del previsto. Es un escenario que no solo se observa: se respira.



Renacer Glamping cuenta con dos espacios completamente equipados, cada uno con cocina y terraza privada, preparados para quienes buscan desconectarse sin renunciar a la comodidad. Para quienes prefieren lo clásico, una cabaña rodeada de montaña ofrece una experiencia igual de acogedora.



El lugar también tiene restaurante, donde la comida casera y el café recién preparado encuentran sentido propio frente al clima fresco de la zona. Y para quienes quieren convertir el descanso en ritual, la piscina y el jacuzzi permiten contemplar el paisaje desde la temperatura perfecta.



Detrás de todo está Wilson Solano, anfitrión de sonrisa fácil, quien recibe a cada visitante como si llegara a casa. Con orgullo explica el concepto que ha construido: un espacio donde descanso, comodidad y naturaleza no compiten, sino que conviven.



Quienes deseen vivir esta experiencia pueden reservar al 8939-1118 y dejar que el paisaje haga el resto.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

