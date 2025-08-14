El rincón de Cachí donde el Día de la Madre sabe mejor

En Peñas Blancas de Cachí, rodeado de paisajes que invitan a quedarse, se encuentra el restaurante Casa José, un rincón donde la cocina conserva el sabor del hogar y el cariño de mamá.



Para este Día de la Madre, el equipo del restaurante preparó un menú especial, pensado para celebrar a las mujeres que han sido el corazón de las familias. Con ingredientes frescos, sabor auténtico y ese toque casero que solo se logra cocinando con amor, cada plato se convierte en un homenaje que llega directo al alma.



“Para nosotros, cocinar para mamá es más que servir un plato: es regalarle un momento para que se sienta querida y especial”, expresó José Álvarez, propietario del restaurante.



Entre cucharadas, fuego y risas, las recetas fueron tomando forma, recordando que en cada familia existe un sabor que nos transporta a casa. En este lugar, ese sabor se sirve con una vista inigualable al valle y un ambiente que invita a compartir.



Le invitamos a conocer las recetas y el menú especial del Día de la Madre en el video disponible en la portada de este artículo.

