El reto que todos quieren intentar en Cartago: atrapar truchas solo con las manos

En el Cañón de El Guarco, en Cartago, hay días en los que la rutina se rompe y el paisaje se llena de visitantes, aromas y voces que llegan desde distintos puntos del país. Este 21 y 22 de marzo, la comunidad volverá a abrir sus puertas con una celebración que mezcla identidad, gastronomía y entretenimiento.



Se trata de la IV Feria Nacional de la Trucha, un evento que ha ido creciendo con los años hasta convertirse en una vitrina para los productores locales y una invitación abierta para quienes buscan una experiencia distinta, en contacto con la naturaleza.



Durante dos días, la trucha será el eje de todo. En los distintos puestos, los visitantes podrán probar platillos preparados con este pescado, conocer emprendimientos de la zona y recorrer un espacio donde el trabajo comunitario se hace visible en cada detalle.



Sin embargo, hay una actividad que concentra buena parte de la atención.



En una especie de piscina, varias truchas nadan sin pausa. Desde afuera, la escena parece sencilla, casi engañosa. Pero cuando los participantes entran al agua y tratan de atraparlas únicamente con las manos, la dificultad se hace evidente.



Los peces se mueven rápido. Escapan. Cambian de dirección. Y en medio de intentos fallidos, resbalones y carcajadas, el concurso se convierte en un espectáculo que contagia a quienes observan.



Ese contraste es precisamente lo que ha hecho de esta dinámica uno de los momentos más esperados de la feria. No se trata solo de competir, sino de participar en una experiencia que mezcla juego, destreza y buen humor.



Más allá del concurso, la feria también ofrece un espacio para compartir en familia, descubrir sabores locales y reconocer el trabajo de quienes han hecho de la trucha parte de su identidad productiva.



Los organizadores invitan a los costarricenses a acercarse al Cañón de El Guarco y ser parte de una actividad que no solo celebra la gastronomía, sino también la vida comunitaria y el turismo rural.



Quienes deseen conocer más detalles sobre horarios, actividades y programación pueden consultar las redes sociales oficiales de la Feria Nacional de la Trucha.



Si quiere ver cómo se vive este reto y todo lo que ofrece la feria, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

