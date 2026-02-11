El restaurante de Heredia donde el mar llega fresco al plato todos los días

En San Pablo de Heredia, lejos del oleaje y de los botes de pesca, hay un local que huele a costa apenas se abre la puerta. No se escucha el mar, pero el aroma a pescado fresco y mariscos recién cocinados logra lo mismo: transportar.



Sabores del Mar nació de una decisión sencilla y firme. María Luisa Azofeifa quiso demostrar que no hacía falta vivir frente a la playa para comer marisco de calidad. Bastaba con respeto por el producto, constancia y trabajo diario.



El proyecto no creció de golpe. Se levantó paso a paso, plato a plato, cliente a cliente.



La idea siempre fue clara: servir pescado y mariscos frescos, porciones bien servidas y recetas hechas con cuidado. Nada complicado. Solo honestidad en la cocina.



María Luisa lo resume con una frase directa.

“Lo que más agradece la gente es la frescura del producto y la dedicación con la que se cocina”.



Y ese detalle, pequeño en apariencia, terminó marcando la diferencia. Quien llega, repite.



Detrás de los fogones, el chef Francisco González sostiene esa promesa. Desde la cocina prepara uno de los platos que más comentarios despierta entre los clientes: el pescado relleno en mariscada con salsa blanca.



La receta combina pescado fresco con pulpo, camarón, tentáculos, almejas y mejillón, todo envuelto en una salsa suave que acompaña sin tapar el sabor principal. Es un plato abundante, equilibrado, pensado para que cada ingrediente conserve su identidad.



Esa lógica define al restaurante.



Aquí no se trata solo de comer. Se trata de recordar. De ese sabor que remite a paseos familiares, a tardes en la playa, a la mesa compartida. Sabores del Mar funciona como ese puente. Un pedazo de costa instalado en medio de la ciudad.



Si desea conocer más sobre la historia de María Luisa y ver cómo se preparan sus recetas más emblemáticas, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

