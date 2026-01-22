El pizzaiolo costarricense que conquistó al jurado internacional

Con harina en las manos y disciplina en cada paso, Durman Esquivel logró llevar el sabor de Costa Rica hasta uno de los escenarios más exigentes de la gastronomía internacional.

Este joven pizzaiolo obtuvo el tercer lugar en la categoría de Pizza Gourmet del PizzaDoc World Championship 2025, gracias a una creación especial concebida y desarrollada en suelo costarricense (ver video adjunto).

La pizza con la que compitió no solo destacó por su técnica, sino por su identidad. Fue una propuesta que combinó el conocimiento profundo de la gastronomía italiana con una visión contemporánea, resultado de años de preparación, práctica constante y amor por el oficio. Para Durman, este reconocimiento marca un antes y un después en su carrera.

Detrás de este logro hay una historia de aprendizaje y mentoría. Durman trabaja en Antica Pizzería, donde ha encontrado no solo un espacio profesional, sino una escuela. Su propietario, el italiano Ivan Sala, ha sido su guía y maestro, acompañándolo en el proceso de formación que lo llevó a competir en este mundial de pizza, uno de los más importantes del sector.

A lo largo de su trayectoria, Esquivel se ha especializado en gastronomía italiana, perfeccionando técnicas tradicionales y entendiendo la esencia de una buena pizza: respeto por los ingredientes, precisión en los tiempos y pasión en cada detalle. Hoy, ese esfuerzo se ve reflejado en un reconocimiento internacional que pone en alto su nombre y el de la cocina costarricense.

Quienes deseen probar la pizza ganadora no tienen que viajar fuera del país. La creación que subió al podio mundial puede degustarse en Antica Pizzería, ubicada en Santa Ana, donde Durman continúa trabajando y demostrando, día a día, que los sueños también se cocinan a fuego lento.