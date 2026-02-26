El picadillo que guarda la memoria de una familia y el sabor de Costa Rica

El picadillo de cáscara de plátano es, para Mariela Córdoba, mucho más que una receta. En su cocina, cada preparación funciona como un puente entre generaciones, un gesto de memoria que honra a sus abuelas y mantiene viva una tradición culinaria profundamente arraigada en la identidad costarricense.



Desde niña comprendió que cocinar no solo alimenta el cuerpo, también fortalece la memoria y el sentido de pertenencia. Entre fogones y aromas familiares, aprendió que cada platillo guarda historias. Con los años, ese aprendizaje se transformó en experiencia, y hoy es reconocida por su destreza en la preparación de este picadillo tan particular, elaborado a partir de ingredientes sencillos y técnicas tradicionales.



La receta es tan práctica como significativa. Se utilizan cinco plátanos verdes, un chile dulce, media cebolla, dos dientes de ajo, una ramita de apio, un rollo de culantro, un consomé de res, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino, sal al gusto, medio kilo de carne molida y medio kilo de chorizo. El proceso inicia con el sofrito de los olores, continúa con la incorporación de la carne y, finalmente, la cáscara de plátano previamente cocinada. Tras sazonar, el platillo queda listo para servirse como un homenaje al sabor tradicional.



Más allá de su preparación, este picadillo representa la continuidad de las tradiciones culinarias del país. Demuestra que la herencia gastronómica puede mantenerse vigente en los hogares, adaptarse a los nuevos tiempos y seguir contando historias sin perder su esencia.



Impulsada por esa pasión, Mariela también creó su emprendimiento gastronómico MARCOVI Pan, desde donde comparte recetas, ofrece productos y atiende pedidos por medio de redes sociales.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo y conocer más sobre esta historia donde la tradición se cocina a fuego lento y se comparte con orgullo.


