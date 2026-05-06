El picadillo de plátano verde con carne molida que una cocinera de Puriscal prepara como nadie más
Doña Quina lleva toda la vida cocinando con un don que viene de familia. Hoy comparte su receta más querida paso a paso.
Hoy le presentamos a doña Quina. Su nombre es Georgina Díaz, reconocida cocinera de Barbacoas de Puriscal, y hoy abre las puertas de su cocina para compartir uno de sus mayores tesoros: una receta con sabor a familia, a tradición y a ese don que no se aprende, se hereda.
Ingredientes
Cebolla, tomate, ajo, chile, apio, culantro, plátano verde, carne molida y consomé.
Preparación
Pique el plátano verde crudo en trocitos y póngalo a cocinar en agua con olores. En un sartén aparte, coloque la carne molida, agregue olores y deje cocinar. Luego incorpore el tomate para formar una salsa. Una vez lista la carne, añada el plátano verde al sartén y mezcle bien. Sirva y disfrute acompañado de tortillas palmeadas.
