El paseo perfecto en Turrialba que además sostiene a decenas de adultos mayores

En Turrialba hay lugares que obligan a bajar el ritmo. Sitios donde el aire se siente más limpio, donde el verde no es decorado sino refugio y donde la pausa parece necesaria. Entre montañas y caminos de tránsito lento se levanta el Paradero Turístico San Buenaventura, un espacio pensado para el descanso familiar que, silenciosamente, cumple una misión mayor.



No es solo un destino recreativo. Es también un proyecto solidario.



El paradero nació como una iniciativa de la Asociación del Hogar de Ancianos San Buenaventura, con un objetivo claro generar recursos que ayuden a sostener el funcionamiento del hogar y la atención de las personas adultas mayores que viven allí. Cada visita, cada entrada, cada tarde de picnic se traduce en apoyo directo.



El lugar ofrece distintas áreas para todos los públicos. Las piscinas, frescas y abiertas al sol, se han convertido en uno de sus principales atractivos. Son el punto de encuentro de familias, niños corriendo con toallas al hombro y conversaciones largas bajo la sombra.



Más adentro, un lago con muelle invita a detenerse. El agua quieta refleja el paisaje y el ruido baja hasta convertirse en murmullo. Es un espacio para contemplar, para sentarse sin prisa y dejar que el tiempo pase.



Quienes prefieren prolongar la experiencia pueden acampar. El área de camping permite pasar la noche rodeados de naturaleza. También hay ranchos y zonas de descanso para compartir alimentos, celebrar reuniones o simplemente estirarse y escuchar el viento entre los árboles.



Detrás de cada rincón hay una razón de ser. Rosa María Araya, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación, explica que el proyecto surgió con la intención de generar recursos y fortalecer la atención de las personas adultas mayores, asegurando mejores condiciones para su cuidado diario.



Así, San Buenaventura se consolida como algo más que un paradero. Es una forma distinta de viajar. Un lugar donde el descanso tiene propósito y donde el turismo se convierte en comunidad.



Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 8618 4150.



Y si desea conocer de cerca este proyecto y su impacto, puede repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

