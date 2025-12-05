El paraíso navideño que pocos conocen en las montañas de Naranjo

Entre los verdes más profundos del occidente del país, la Arboleda Salazar aparece como un rincón que parece surgido de un cuento. El olor a ciprés acompaña la brisa fría que baja de las montañas y envuelve a Naranjo en un silencio que no pesa, sino que invita a quedarse. En este paisaje detenido en el tiempo, la familia Salazar ha construido un espacio que, cada diciembre, llena de magia y calidez los hogares costarricenses.

El proyecto nació con la visión de Greivin Salazar, quien comenzó vendiendo árboles y dejó que la intuición hiciera el resto. La familia se unió al esfuerzo y, con el paso de los años, ampliaron la oferta hasta convertir el sitio en un destino que respira tradición. Hoy, las coronas de adviento que elaboran de forma artesanal se han vuelto parte esencial de la decoración navideña en muchos hogares.

Pero la experiencia trasciende lo que se ve. La Arboleda es, también, un lugar que se reconoce por su sabor. La comida casera, elaborada con recetas heredadas, se convierte en una pausa necesaria para quienes llegan buscando algo más que un adorno o un paisaje. Pan recién horneado, bizcochos y otros antojos locales acompañan una taza de café que tiene historia: los Salazar han sido productores por generaciones y ese vínculo con la tierra se mantiene vivo en cada bebida que sirven como gesto de bienvenida.

Quienes visitan el lugar encuentran algo más que productos. Descubren un ambiente donde es posible extender una manta, armar un picnic y dejar que la tarde avance entre montañas, clima fresco y un horizonte que respira tranquilidad. En la Arboleda Salazar, la naturaleza y la tradición no compiten: conviven para ofrecer una experiencia que se recuerda mucho después de haber regresado a casa.

Para conocer más sobre este espacio y su historia, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.