El padre que casi pierde la vista y encontró en sus hijos la música que lo mantiene de pie

Esta es una historia de trabajo, pero también de familia. De un padre y sus hijos que encontraron en la música una pasión compartida y una forma de ganarse la vida juntos.

"Yo soy Dennis Camacho y mi hijo Dennis Josué, junto a otra hija y un amigo formamos el grupo Cuarteto Mariachi", expresó el papá, orgulloso de su familia y profundamente enamorado de Curridabat, su pueblo natal.

Para Dennis, la música no llegó de repente. Fue algo que empezó a sentir desde muy joven. "Tenía como 15 o 16 años cuando empecé a sentir una fuerte inclinación por la interpretación musical", recuerda.

Con el paso del tiempo llegaron los hijos, y sin buscarlo, la historia comenzó a repetirse.

Hoy no solo comparten escenario. También comparten el esfuerzo diario, los ensayos, los viajes y el respaldo mutuo. Sus hijos se han convertido en un apoyo fundamental para su padre, quien presenta una condición visual que le permite ver apenas un 20%.

"Yo tengo cuatro hijos y todos de alguna manera se han interesado por la música, una por el violín, otra por la marimba y la cimarrona, Dennis interpreta trompeta, marimba y acordeón y también canta, y la hija menor que canta y toca ukelele", cuenta con orgullo.

Para su hijo, más allá del trabajo, lo que viven juntos tiene un valor que va mucho más allá del escenario: "Me siento contento de compartir con él y mi hermana esta experiencia en la música".

Entre canciones, instrumentos y escenarios, esta familia demuestra que el trabajo también puede sonar a unión, a esfuerzo compartido y a sueños que se construyen en conjunto.

Para conocer de cerca la historia de esta familia y escucharlos en acción, no deje de revisar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.



Quienes deseen contactar al Cuarteto Mariachi pueden hacerlo al teléfono 8376-3859.

