El maestro que ha dedicado su vida a la marimba ahora enseña en Desamparados

Hace cuatro años, Samuel Gutiérrez descubrió una pasión que hoy forma parte importante de su vida: la marimba. Desde entonces, este joven de 13 años ha encontrado en la música una vía de aprendizaje, disciplina y crecimiento personal.

Gran parte de ese camino lo ha recorrido junto a don Juan Morán, encargado de impartir el taller de marimba que se desarrolla en el Museo de la Carreta de Desamparados.

"Es una experiencia muy bonita. Tal vez uno ya ha venido aprendiendo algo, pero se puede apoyar mucho en la gran experiencia de don Juan", comentó Samuel sobre las lecciones que recibe cada semana.

Detrás de este espacio de formación hay un maestro con una extensa trayectoria musical. Don Juan Morán ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, la investigación y la promoción de uno de los instrumentos más representativos de la cultura costarricense.

"La carrera que realmente me gustó es la música, y ahí en música, todo lo que aprendí se lo he dedicado al conocimiento de la marimba. Me preparé en investigación, ejecución y construcción de marimbas", explicó.

El taller busca mantener viva esta tradición musical y acercarla a nuevas generaciones que desean aprender a interpretar el instrumento. Las clases se imparten todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el Museo de la Carreta, como parte de la oferta de cursos libres impulsados por la Municipalidad de Desamparados.

"Tenemos más de 40 cursos disponibles en la Municipalidad de Desamparados. Le invitamos a obtener información en la página de Facebook Desampa Social", señaló Rafael Flores, gestor cultural del municipio.

Para conocer más detalles de este taller y escuchar la historia de don Juan y Samuel de cerca, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

