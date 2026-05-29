El lugar de Aserrí donde los helados, el café y El Señor de los Anillos conviven bajo un mismo techo

En medio del clima fresco y las montañas de San Gabriel de Aserrí existe un rincón que parece extraído de una historia fantástica. Se trata de Heladería La Casa del Hobbit, un espacio que combina heladería, cafetería y postres en un ambiente inspirado en el universo de fantasía que también da vida a su negocio hermano: La Comarca.

El concepto se ha convertido en uno de los sitios más curiosos y visitados de la zona, especialmente entre quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de una experiencia diferente rodeados de detalles temáticos, buena comida y naturaleza.

Según explicó Carolina Solano, propietaria del lugar, la heladería nació como una extensión de la experiencia que ya ofrece el restaurante.

"La heladería cuenta con una gran variedad de productos como el sándwich de helado, copas, ensaladas de frutas, pero también postres, panes y demás acompañamientos para el café", comentó.

Además, quienes visitan el lugar no solo pueden disfrutar de opciones dulces.

"Las personas desde la heladería pueden ordenar también del menú del restaurante La Comarca", añadió Solano.

La Comarca, por su parte, se ha dado a conocer por su propuesta temática inspirada en el universo de El Señor de los Anillos, con hamburguesas, pizzas, parrilladas y platillos cuyos nombres rinden homenaje a la célebre saga fantástica.

La experiencia se complementa con café, panes artesanales, postres y helados que convierten la visita en una parada ideal para compartir en familia, con amigos o simplemente para darse un gusto en medio de la tranquilidad de Aserrí.

Entre sabores dulces, café caliente y una decoración que transporta a otro mundo, este rincón aserriceño sigue sumando visitantes que llegan en busca de algo más que una comida: una experiencia verdaderamente distinta.

Para conocer más detalles de esta historia, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

Para más información, el negocio está disponible en redes sociales como Heladería Casa del Hobbit y puede contactarse al teléfono 2540-1190.

