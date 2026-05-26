El legado de Sor María Romero vive en las aulas de un colegio que no ha dejado de crecer

Desde 1999 comenzó a tomar forma lo que hoy conocemos como el Complejo Educativo CEDES Don Bosco, ubicado en Concepción Arriba de Alajuelita. Hoy, este centro educativo es hogar de 1.880 estudiantes que encuentran aquí las herramientas para forjar un mejor futuro. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia de este proyecto arrancó más de 35 años antes de que se colocara la primera piedra, gracias a la visión y el legado de Sor María Romero.

Para comprender cómo nació este sueño, conversamos con Óscar Pereira, hermano salesiano y uno de los pioneros de la institución, quien llegó a este lugar cuando aquí solo había tierra y esperanza.

La historia tomó forma oficial en 1995, cuando la familia Castro Ortega donó un terreno de 7,5 hectáreas a la Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco, en Concepción Arriba de Alajuelita. Un año después, en 1996, se colocó la primera piedra del complejo educativo y arrancaron las primeras construcciones, entre ellas las canchas deportivas.

En 1999 se inauguró el edificio del oratorio y se recibieron los primeros jóvenes en la casa salesiana, marcando el inicio de una comunidad educativa que no ha dejado de crecer. En 2001 nació el Centro Infantil Pasitos Pequeños, dedicado a la atención de niños y niñas menores de seis años. Luego, en 2004, se inauguró el edificio de la Escuela San Juan Bosco y, un año más tarde, el Colegio Técnico Don Bosco trasladó sus instalaciones a este sitio.

Hoy, casi dos mil jóvenes cultivan sus sueños en estas aulas, con seis especialidades técnicas y espacios que también funcionan en horario nocturno como academia de idiomas y centro Cisco abierto a la comunidad.

Y la historia aún tiene páginas por escribir: la Banda de CEDES Don Bosco, fundada en 1965, está a las puertas de hacer historia. En 2027 podría convertirse en la primera banda colegial costarricense en participar en el tradicional Desfile de las Rosas, en Estados Unidos.

CEDES Don Bosco es mucho más que un centro educativo. Es un proyecto de transformación social que, durante décadas, ha sembrado oportunidades, disciplina y esperanza en miles de jóvenes costarricenses.

Para conocer todos los detalles de esta historia, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

