El hombre que convirtió el parque de San Ramón en su escenario

En San Ramón de Alajuela, no todo el mundo camina… algunos se deslizan por la vida con una sonrisa y pasos que contagian alegría. Si ha pasado por el parque central, seguro lo ha visto: casco de moto en una mano, y del otro lado… el ritmo en la piel. Su nombre es Alberto Barrantes, pero todo el mundo lo conoce como Tatú.



“Me dicen así desde hace años. Soy bailarín, motociclista… y amante de la alegría”, dice entre risas, mientras se prepara para otra presentación.



Tatú se ha convertido en un personaje muy querido en la comunidad. Lo suyo es moverse con sabor, con fuerza y, sobre todo, con ganas. Baila merengue, salsa, cumbia… y lo hace como si cada canción fuera su favorita.



Empezó a bailar hace varios años, por pura pasión. “De pequeño veía a la gente bailar y me encantaba… así aprendí, viendo, imitando, y después, ya no paré”, cuenta.



Su estilo es inconfundible. Donde hay pista, hay público. Y donde hay público, hay sonrisas. “A veces me dicen ‘usted baila mejor que los artistas’… y eso me alegra el alma”, dice.



Y sí, Tatú no solo brilla por su ritmo, sino por su carisma. Lo saludan, lo aplauden, lo animan. En cada presentación se entrega por completo, como si fuera la última. Y la próxima ya está cerca.