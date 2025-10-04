El escape verde que muchos buscan está en Barva de Heredia

En medio del ajetreo de la vida urbana, el deseo de escapar para respirar aire fresco se convierte en una necesidad. Adventure Park, ubicado en Barva de Heredia, ofrece esa oportunidad sin tener que recorrer largas distancias desde San José.



Se trata de una finca de 100 hectáreas administrada por Ingrid y Arturo, una pareja que decidió compartir con el público su pasión por la naturaleza y la vida al aire libre. Su objetivo es que tanto turistas nacionales como extranjeros disfruten de paisajes y experiencias únicas en un entorno seguro y accesible.



El parque cuenta con senderos especialmente diseñados para ciclistas y rutas exclusivas para caminatas, perfectas para quienes prefieren explorar a pie el encanto de las montañas heredianas. Para quienes buscan mayor adrenalina, la oferta incluye un recorrido de canopy y un parque de freestyle para bicicletas. Además, es un espacio pet friendly, lo que permite que toda la familia, incluidas las mascotas, sea parte de la experiencia.



Adventure Park es más que un destino recreativo: es una invitación a reconectarse con lo esencial. Ya sea para liberar energía, encontrar paz o simplemente disfrutar de la compañía de seres queridos en un entorno natural, este lugar demuestra que lo que buscamos no siempre está lejos, a veces está a solo una montaña de distancia.



Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

