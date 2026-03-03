El dibujante que convirtió a Costa Rica en escenario de aventuras de cómic

La vida de don Carlos Alvarado, conocido cariñosamente como Carlos “Pincel”, es una explosión constante de creatividad. Artista multifacético por vocación y convicción, convierte cada escenario y cada hoja en blanco en una oportunidad para sorprender. Actor, mago y, ante todo, historietista, encuentra en el arte una forma de conectar con el público y de narrar historias con identidad propia.

Desde muy joven comprendió que el talento no debía limitarse a un solo formato. Sobre los escenarios se ganó el cariño del público gracias a un carisma natural que transforma cada presentación en una experiencia cercana. Sin embargo, es en la historieta donde deja una huella decisiva al crear el primer personaje costarricense de aventuras en cómic, un paso que abre camino a una industria que hasta entonces carecía de referentes propios.

Su propuesta no solo busca entretener. A través de sus viñetas retrata paisajes, costumbres y rasgos culturales que conectan con el lector nacional. Cada trazo se convierte en una afirmación de identidad y en la certeza de que las grandes historias también pueden nacer en suelo costarricense.

Con el paso del tiempo, su obra trasciende fronteras. Participa en festivales, ferias y encuentros culturales donde su estilo fresco y cercano es reconocido por su originalidad.

Quienes lo conocen destacan no solo su talento, sino también su calidez humana. Su sonrisa constante, su facilidad para contar anécdotas y su pasión por crear lo convierten en una figura cercana dentro del ámbito cultural.

Repase esta historia completa en el video que aparece en la portada del artículo.