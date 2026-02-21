El destino de Puriscal que pocos conocen y todos recomiendan tras visitarlo

En Barbacoas, a tan solo 15 minutos del centro de Puriscal, el paisaje se abre sin prisa y revela un destino que combina naturaleza, tradición y buena mesa. El equipo de Más que Noticias recorrió este distrito para descubrir por qué cada vez más visitantes lo eligen como un plan cercano para salir de la rutina y reconectar con la calma del campo.



El recorrido inicia en el cerro El Tablazo, un mirador natural que se ubica a unos tres kilómetros del centro de Barbacoas, en la ruta hacia Bajo Campos. Desde lo alto, la vista se extiende sobre montañas y valles que parecen no terminar nunca. El acceso, aunque retador, forma parte de la experiencia: el camino recomienda vehículo 4x4 y disposición para la aventura. Una vez arriba, el paisaje compensa cada esfuerzo con una panorámica que invita a detener el tiempo.



De regreso al corazón del distrito, el templo católico de Barbacoas se levanta como testimonio del trabajo colectivo. No es solo un edificio religioso, sino un símbolo de identidad comunitaria.

“El templo es el esfuerzo de la comunidad, por eso lo cuidamos, y de hecho estamos en un proceso de restauración”, explicó José Alberto Alfaro, párroco de San Isidro Labrador. La estructura transmite serenidad y recuerda el valor de la organización vecinal que ha sostenido este espacio a lo largo del tiempo.



La ruta continúa hacia Bosques del Cielo, un sitio que combina mirador, restaurante y sport bar en un mismo lugar. Desde sus mesas, el paisaje se vuelve parte de la experiencia gastronómica.

Su propietario, Gerald Camacho, destaca que los platillos con chicharrón son los favoritos de quienes llegan hasta este punto. “El chicharrón, por ser Puriscal una zona tan famosa, la gente siempre viene a buscarnos”, comentó. El menú, la vista y el ambiente convierten la visita en un cierre ideal para el recorrido.



Bosques del Cielo abre de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Quienes deseen más información pueden comunicarse al 8855-4455 o buscarlos en redes sociales como Sport Bar y Restaurante Bosques del Cielo.

Para conocer cada rincón de este recorrido, repase el reportaje completo en el video que está en la portada.

