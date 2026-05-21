El chef tico que cumplió su sueño en Francia y regresó a Costa Rica por una promesa que le hizo a su papá

Durante varios años, Daniel Lazcares construyó su carrera entre hornos, recetas y cocinas europeas. Este joven costarricense se formó como chef pastelero en Francia, donde logró abrirse camino en una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas y exigentes del mundo.

"En 2021 fue donde realicé mi sueño de desarrollarme en Francia. Comencé en el norte de Francia en un hotel de cuatro estrellas. Luego llegué a Biarritz, en el Hotel du Palais, donde crecí profesionalmente, tenía a cargo cinco personas y pude trabajar con el chef", recordó.

La experiencia le permitió perfeccionar técnicas, descubrir nuevos sabores y consolidar una visión amplia de la pastelería francesa y europea. Sin embargo, a finales del 2025 tomó una decisión que marcaría un giro en su vida: regresar a Costa Rica.

Detrás de ese regreso existía una razón profundamente personal: "Parte de la motivación para volver fue la promesa que le hice a mi papá", contó Daniel.

Su padre falleció el año anterior, y esa pérdida lo llevó a replantearse el rumbo de su vida. Volver a casa significaba estar cerca de su madre, reconectar con su familia y apostar por un proyecto propio en su país de origen.

Hoy, Daniel impulsa una propuesta de panadería y pastelería francesa, elaborando productos por encargo para cafeterías y negocios que buscan postres inspirados en el estilo europeo. Croissants, panes artesanales y distintas creaciones conforman una oferta en la que mezcla todo lo aprendido en Europa con el deseo genuino de construir algo propio en Costa Rica.

Porque a veces, regresar a casa puede ser la mejor forma de seguir avanzando.



Para conocer más detalles de esta historia, le invitamos a ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.



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