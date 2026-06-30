El ceviche caribeño que conquista paladares sin una gota de limón

Hay recetas que trascienden generaciones y se convierten en un legado familiar. Ese es el caso del ceviche caribeño que hoy prepara Jean Carlo Guevara, una receta que aprendió siendo apenas un niño junto a su abuelo en Limón y que, con el paso de los años, decidió mantener viva en su restaurante.

A diferencia del ceviche tradicional, esta preparación no utiliza limón como ingrediente principal, sino que apuesta por una explosión de sabores propios de la cocina afrocaribeña que conquista el paladar desde el primer bocado (ver video adjunto).

El secreto comienza con camarones frescos que se cocinan en un aromático fondo de mariscos. A la preparación se incorporan ajo, jengibre, chile panameño, tomate, salsa de tomate y una salsa caribeña que aporta ese toque distintivo que hace única la receta. En pocos minutos, todos los ingredientes se integran para dar vida a un ceviche cremoso, intenso y lleno de identidad, donde cada sabor encuentra el equilibrio perfecto.

Para Jean Carlo, preparar este platillo va mucho más allá de cocinar; es una forma de honrar las enseñanzas de su abuelo y de compartir con cada comensal un pedacito de la cultura gastronómica limonense. Una tradición que se mantiene viva gracias al valor de preservar las recetas que cuentan historias.

Si desea probar este auténtico ceviche caribeño, puede visitar el restaurante La Barra, ubicado en Guadalupe, San José, donde el sabor del Caribe llega a la mesa en cada cucharada.