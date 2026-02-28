El boyero que sobrevivió a un rayo será el gran homenajeado de las fiestas en San Ramón

Con 89 años y una sonrisa que no se borra, don Juan José Arias cuenta su historia con una serenidad que solo dan los años y la gratitud. Hace tres años sobrevivió a la caída de un rayo, un episodio que pudo haber sido fatal y que hoy recuerda como una prueba de vida. “Dios no me llevó porque todavía no ocupaba ángeles en el cielo”, dice con humor intacto, como quien ha aprendido a mirar el pasado con calma.



El momento ocurrió después de un aguacero. Salió de su casa para revisar las canoas cuando, sin lluvia ni tormenta, un resplandor cayó cerca suyo. “Solo recuerdo que estaba en casa. Después de un aguacero salí a revisar las canoas y, en ese momento, sin lluvia ni tormenta, nada más vi un resplandor que cayó cerca mío… estuve tres días que ni entendía lo que hablaban ni podía comunicarme”, cuenta.



La experiencia le dejó una huella profunda, pero también una sensación de agradecimiento por seguir con vida. Hoy la narra con alegría, como una de esas historias que se cuentan no desde el miedo, sino desde la certeza de que aún había camino por recorrer.



Ese camino está estrechamente ligado al oficio que marcó su vida. Don Juan José fue uno de los boyeros más queridos de La Paz de Piedades Sur de San Ramón, donde la tradición de la carreta y los bueyes sigue siendo parte esencial de la identidad local. Comenzó a los 13 años, guiado por su padre. “Él me enseñó a andar con bueyes y después me dediqué una buena parte de mi vida a trabajar con carreta y bueyes, cerca de 40 años”, relata con orgullo.



Durante décadas, su trabajo formó parte del paisaje del campo y del esfuerzo cotidiano que sostuvo a muchas familias de la zona. Hoy, su historia vuelve a ocupar un lugar central en la comunidad. El próximo 1 de marzo, en el marco de las fiestas patronales, se realizará el tradicional desfile de boyeros y don Juan José será el dedicado de esta actividad.



El reconocimiento lo recibe con gratitud. “Yo le agradezco a la comisión que tuvo el detalle de dedicarme al desfile. Me siento bien”, concluyó.



Las fiestas patronales en La Paz de Piedades Sur de San Ramón se convierten así en un espacio para celebrar la fe, la comunidad y las tradiciones que dan identidad a los pueblos.



Repase esta historia completa en el video que aparece en la portada de este artículo y conozca el testimonio de un hombre que sobrevivió a un rayo y sigue celebrando la vida con gratitud.

