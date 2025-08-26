El bosque en un frasquito: mujeres de Sarapiquí que transforman raíces en esperanza

En una comunidad donde el agua y la electricidad tardaron en llegar, hoy brota algo mucho más valioso: la esperanza. Hace 25 años, Río Magdalena, en La Virgen de Sarapiquí, nació del suelo y del esfuerzo colectivo.



Con apenas 42 parcelas entregadas por el INDER, sus vecinos levantaron sus hogares en medio de la carencia: sin agua potable, sin luz y aún sin transporte público. Sin embargo, la historia dio un giro. Hoy el aire huele a plantas, a mujeres emprendedoras y a sanación.



Entre ellas está Ana Calderón Molina, quien encontró en las plantas medicinales —lavanda, menta, citronela, romero y eucalipto— la oportunidad de transformar su vida y la de su comunidad. Su proyecto, más que un emprendimiento, se convirtió en una forma de unión, propósito y dignidad.



Con el respaldo de la Fundación Buscadores de Perlas, las mujeres de Río Magdalena construyeron invernaderos y comenzaron a cultivar en sus parcelas. Lo que inició como una salida económica evolucionó en una red de apoyo, donde cada cultivo aporta al futuro y a la autonomía de la comunidad.



De ese esfuerzo nació Nany’s Hidrosoles, marca creada hace poco más de un año y medio. Mediante un proceso artesanal de destilación por vapor, las plantas se transforman en esencias terapéuticas y naturales. Cada gota, dice Ana, es como “llevar el bosque en un frasquito”. Los usuarios coinciden: son suaves, efectivos y reconfortantes, incluso para quienes nunca habían probado algo tan natural.



Más allá del producto, el valor de este proyecto está en lo que representa: unión, empoderamiento y sustento compartido. En Río Magdalena, las raíces no solo sanan el cuerpo, también siembran comunidad y esperanza.



Encuentre el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

