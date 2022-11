Egresados de colegio ramonense reviven su fiesta de la alegría

Por Johnny López | 4 de noviembre de 2022, 18:55 PM

Este viernes no fue un día cualquiera para Vanina y Marta Castro, hermanas ramonenses, quienes cruzaron la puerta del Instituto Julio Acosta para hacer un viaje en el tiempo, pues ambas forman parte de las primeras generaciones de egresadas de este centro educativo, que este 2022 celebra 70 años de fundación.

En el caso de Vanina, fue la primera graduada que tuvo este emblemático colegio de San Ramón. Tras conversar con ella sobre todas aquellas anécdotas, surgió la sorpresa de que la comparan con la difunta reina Isabel II del Reino Unido, por sus rasgos físicos.

“La gente me dice que me parezco mucho. A mí me hace mucha gracia, me lo tomo con alegría y buen humor”, comentó Castro.

Su hermana Marta, por otro lado, llegó a convertirse en la directora del instituto, por lo que regresar fue un momento muy significativo.

“Esta es mi segunda casa. Ha sido un lugar que me marcó tanto, a tal punto que decidí dedicarme a la Educación”, recordó la exdirectora.

Este 5 de noviembre se realizarán diferentes actividades como parte de la celebración del Día del Egresado. Para conocer los detalles, puede repasar el video adjunto.