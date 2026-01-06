Edwin González: 90 años de vida dedicados a servir a los demás

A sus 90 años, don Edwin González, vecino de Turrialba, sigue demostrando que la solidaridad no envejece y que ayudar a los demás puede convertirse en una verdadera misión de vida (ver video adjunto).



Desde hace muchos años, González se ha dedicado a apoyar a personas que atraviesan momentos difíciles de salud, prestándoles sillas de ruedas, camas y andaderas, especialmente a pacientes con enfermedades que limitan su movilidad. Ayudas sencillas, pero fundamentales, que para muchas familias significan alivio, dignidad y esperanza.



Todo comenzó con una historia que marcó su camino. Edwin recuerda que un día conoció a una madre que no tenía los recursos para comprar una silla de ruedas para su hija enferma. Sin pensarlo demasiado, decidió regalársela. En ese momento no imaginó que ese gesto sería el inicio de una cadena de ayuda que se mantendría durante muchos años.



“Todo empezó una vez que conocí la historia de una señora que no tenía dinero para comprar la silla de su hija. Yo le ofrecí regalársela”, cuenta don Edwin, quien con el tiempo fue reuniendo más equipos médicos para ponerlos al servicio de quienes los necesitan.



Hoy, esas ayudas siguen circulando de mano en mano, llegando a hogares donde la necesidad es grande y los recursos escasos. Para este adulto mayor, servir no es una obligación, sino una convicción profunda que le da sentido a su día a día.



“Encuentro mucha satisfacción en dar, es una forma de servir a quienes menos tienen”, asegura con una sonrisa serena, reflejo de una vida entregada a los demás.