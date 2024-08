Ebáis de La Casona: un refugio de salud en el territorio indígena Ngäbe

En el territorio indígena Ngäbe, en Conte Burica, se encuentra el Ebáis de La Casona, una institución de salud diseñada para respetar y honrar la rica cultura indígena Ngäbe. Este centro no solo brinda atención médica, sino que también ofrece un entorno donde los usuarios se sienten como en casa (ver nota completa en el video adjunto).



Desde su inauguración a principios de la década de los 2000, el Ebáis de La Casona ha sido un faro de esperanza y confianza para la comunidad indígena. Edilsa Contreras, presidenta del Comité de Salud de La Casona, afirma que desde la apertura de este centro, los indígenas han comenzado a confiar más en el sistema de salud, un cambio fundamental para mejorar la calidad de vida en la comunidad.



Este centro médico atiende a más de 3.700 usuarios del territorio indígena de La Casona, en Coto Brus. La mayoría de los habitantes hablan el idioma Ngäbe y Ngäble-Bouglé, lo que resalta la importancia de un entorno culturalmente adecuado para ellos. Construido en el 2000, el Ebáis no solo ofrece servicios médicos, sino que también está decorado con pinturas y elementos propios de la cultura Ngäbe, creando un ambiente acogedor y familiar.



La doctora Adriana Cortés, encargada del Ebáis, junto con su equipo, ha trabajado incansablemente para asegurar que cada detalle del centro de salud refleje la identidad cultural de los Ngäbe. Esta dedicación ha fomentado la confianza de los indígenas en acudir a sus citas médicas y recibir la atención necesaria.



No es solo un centro de salud, es un puente entre la medicina moderna y las tradiciones culturales, demostrando que el respeto y la inclusión son claves para un sistema de salud efectivo y humano.