Douglas cuenta cómo recuperó la motivación tras perder una pierna

La amputación llegó luego de sufrir un choque en motocicleta. En aquella ocasión, viajaba con la madre de su hijo, quien, lamentablemente, perdió la vida tras el impacto contra otro vehículo cuando se dirigían hacia Puntarenas.



“Fueron días difíciles. Cuando me desperté en el hospital, estaba sin una pierna”, añadió Cambronero.



Tras superar el duelo y la tristeza, este joven decidió reinventarse. Comenzó a practicar varios deportes, entre estos el tenis, y emprendió con varios proyectos familiares.



“Actualmente, decidí concluir mi carrera de técnico en Mecánica, algo que antes no podía pensar porque ver una motocicleta me generaba temor y me recordaba la prueba del accidente”, confesó.



Para él, el apoyo de su familia y la fe en Dios fueron la fórmula para hacerle frente a esta situación.