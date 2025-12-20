Dota Park abre sus puertas para celebrar una Navidad distinta en las montañas

En Santa María de Dota, donde el frío baja temprano y la noche llega envuelta en neblina, la Navidad se vive de una forma distinta. Este año tiene un nombre propio: Dota Park, un parque temático que decidió convertir las montañas en un escenario de luces y fantasía.



El proyecto nació de la imaginación de Salvador Luna, vecino de la zona, quien recibe a los visitantes con la ilusión intacta de quien comparte algo profundamente personal. Desde el primer momento, la experiencia invita a dejarse llevar. Frente a una estación iluminada con aire antiguo, comienza un recorrido que simula un viaje en tren, con sonidos y detalles que despiertan la sensación de estar partiendo rumbo al corazón de la Navidad.



A medida que se avanza, el parque se abre como una pequeña aldea luminosa. Figuras navideñas, escenarios brillantes y espacios cuidadosamente pensados invitan a caminar sin prisa, detenerse, tomarse fotografías y disfrutar del ambiente. Cada rincón parece diseñado para que las familias encuentren su propio momento, su recuerdo particular de diciembre.



El recorrido concluye cerca del restaurante del parque, donde el clima fresco se agradece con una pausa. Allí, los visitantes pueden sentarse, entrar en calor y disfrutar de platillos preparados en la zona, cerrando una experiencia que mezcla tradición, comunidad y encanto navideño.



Dota Park permanecerá abierto durante toda la temporada, convirtiéndose en un refugio de luz en medio de las montañas.

Puede repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

