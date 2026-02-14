Dos vidas unidas desde el embarazo y sostenidas por la amistad

Hay amistades que nacen en la infancia, otras en el colegio o en el trabajo. La de Katia Mora y Ana Yubel Marín empezó incluso antes de que dieran su primer respiro. Su historia no comenzó con un saludo ni con un juego compartido, sino con una coincidencia poderosa: sus madres, grandes amigas durante la juventud, quedaron embarazadas al mismo tiempo.



Vecinas de San Rafael Abajo de Desamparados, Katia y Ana Yubel crecieron sabiendo que ese vínculo existía, aunque no siempre estuvieron juntas. No coincidieron ni en el kínder ni en la escuela, pero la amistad nunca se perdió. Siempre encontraban la manera de verse, sobre todo en el barrio de los abuelos de Katia, donde vivía Ana Yubel. Allí, entre juegos y tardes largas, el lazo seguía intacto.



Fue en la adolescencia cuando la amistad terminó de afirmarse. En el colegio sí compartieron los cinco años completos y, en cuarto año, pelearon para quedar en el mismo grupo. Lo lograron. Después de clases, las horas se llenaban de conversaciones interminables y canciones de los Backstreet Boys, al punto de que, recuerdan entre risas, el hermano de Katia aún habla de esa etapa como un “trauma musical”.



Con el paso del tiempo, cada una tomó su propio camino. Katia se convirtió en enfermera y Ana Yubel en terapeuta física. Carreras distintas, rutinas diferentes, pero una amistad que no se debilitó. Hoy aseguran que la conexión entre ambas es tan fuerte que, cuando una no está bien, la otra lo percibe, incluso sin necesidad de palabras.



Cuando se les pregunta cuál es el secreto para una amistad tan duradera, la respuesta no tiene fórmulas complicadas: respeto, honestidad, acompañarse siempre y no soltarse, pase lo que pase.



En este Día del Amor y la Amistad, la historia de Katia y Ana Yubel recuerda que hay vínculos que no se explican del todo. Se sienten, se cuidan y se sostienen durante toda la vida.



Para conocer más detalles de esta historia y ver a estas amigas que crecieron juntas incluso antes de nacer, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

